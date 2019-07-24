Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16Известия вчера в 12:23

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
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Президент Болгарии наложил вето на закон о приобретении истребителей F-16 Block 70

ТАСС03:14

Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей

РИА Новостивчера в 11:52

Удастся ли Болгарии избежать опасной сделки по закупке F-16?

Новостной фронтвчера в 15:11

Президент Болгарии наложил вето на покупку партии истребителей F-16 из США

Коммерсантъвчера в 14:02

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Известиявчера в 12:23

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Московский Комсомолецвчера в 12:10

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

Взгляд.рувчера в 12:05
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
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Происшествия

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Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
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Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
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Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
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Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

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Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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Происшествия

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Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Бывшие разработчики Wolfenstein и DOOM основали новую студию — Bad Yolk Games

Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.
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У 37-летней петербурженки родилась четверня

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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем

Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
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Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень

Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Вратарь Джанлуиджи Буффон прошел обряд посвящения после возвращения в туринский "Ювентус".
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Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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В России хотят уменьшить парковочные места

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Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
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В «Слуге народа» решили лишать депутатов Рады мандатов за прогулы

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Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

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