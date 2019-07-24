Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16Известия вчера в 12:23
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
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После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС
По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
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Жители Иркутской области получат деньги на ремонт подтопленных домов
Жители пострадавших от паводка районов Иркутской области смогут получить деньги на ремонт своих домов, сообщил в среду глава Минстроя Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в регион.
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Российский боксер Максим Дадашев умер в США
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Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
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Общество
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Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
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На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
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Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
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Происшествия
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Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Бывшие разработчики Wolfenstein и DOOM основали новую студию — Bad Yolk Games
Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.
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У 37-летней петербурженки родилась четверня
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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
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Происшествия
Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии
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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
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Вратарь Джанлуиджи Буффон прошел обряд посвящения после возвращения в туринский "Ювентус".
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Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Транспорт
В России хотят уменьшить парковочные места
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Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
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Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
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