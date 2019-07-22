Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей F-16 у СШАЭкономика сегодня 13:40
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР). Радев считает сделку по покупке американских истребителей поспешной.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
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Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
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Обновлено в 18:32
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В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона
Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
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Общество
Полиция призвала не ходить 27 июля на акцию оппозиции у мэрии Москвы
«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем»,— говорится на сайте столичного управления МВД.
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Происшествия
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СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
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Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
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Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
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В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Авто
Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger
18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
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В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка
Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
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Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты
Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак поделился мнением о 47-летнем нападающем Яромире Ягре, который хочет продолжить играть за команду.
Обновлено в 14:27
Здоровье
Непогода спровоцировала развитие опасных болезней на полях Крыма
Опасные заболевания стали последствием непогоды.
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Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.
Обновлено в 19:27
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26