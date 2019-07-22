Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей F-16 у СШАЭкономика сегодня 13:40

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР). Радев считает сделку по покупке американских истребителей поспешной.
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Президент Болгарии запретил покупку F-16 у Штатов

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Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

Взгляд.ру12:05

Болгария закупит у США истребители F-16 на 1,25 миллиарда долларов

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Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей

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Болгары выбрали F-16 вместо МиГ-29

Утро.ruвчера в 07:21

Удастся ли Болгарии избежать опасной сделки по закупке F-16?

Новостной фронт15:11

Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16

Военное.РФвчера в 03:35
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Происшествия

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона

Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
Обновлено в 03:03
Общество

Полиция призвала не ходить 27 июля на акцию оппозиции у мэрии Москвы

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем»,— говорится на сайте столичного управления МВД.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Политика

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

Обновлено в 18:37
Происшествия

После пожара в лагере «Холдоми» умер четвертый ребенок

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа

Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено в 12:01
Игры

Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch

Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
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Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

Обновлено в 15:05
Политика

Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Технологии

В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Авто

Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger

18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Здоровье

В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка

Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты

Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак поделился мнением о 47-летнем нападающем Яромире Ягре, который хочет продолжить играть за команду.
Обновлено в 14:27
Здоровье

Непогода спровоцировала развитие опасных болезней на полях Крыма

Опасные заболевания стали последствием непогоды.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.
Обновлено в 19:27
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн

В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Наука

Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей

Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
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