Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителейLenta.ru 15:42

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение страной американских истребителей F-16. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. По мнению Радева, его решение объясняется «отсутствием общественного согласия».
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Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

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1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
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Армия и оружие

В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео

Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
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Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
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Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ

Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

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Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом

Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется.
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«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания

Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
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Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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