Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителейLenta.ru 15:42
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение страной американских истребителей F-16. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. По мнению Радева, его решение объясняется «отсутствием общественного согласия».
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Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло
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В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
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Политика
Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены
Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
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Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
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Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
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Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
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"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
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Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
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Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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Общество
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом
Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется.
Обновлено в 11:58
Наука
Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее
Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
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Робота «Федора» доставили на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
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Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica
Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
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«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
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Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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