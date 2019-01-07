Футбол

Президент «Бенфики»: если завтра Моуринью скажет «да», двери открыты
Чемпионат
13:08

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде. Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Бефнику».
Чемпионат13:08

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Президент «Бенфики» заявил, что был бы рад видеть в команде Моуринью

RT на русском14:59

Президент «Бенфики»: «Если Моуринью скажет „да“, пусть приходит к нам хоть завтра»

Спорт-Экспресс13:50

Президент «Бенфики»: «Если завтра Моуринью скажет „да“, то мы готовы его пригласить»

Sports.ru14:16

Президент «Бенфики» о Моуринью: «Деньги не проблема»

Sport24.ru12:57

Президент «Бенфики» – о приглашении Моуринью: «Деньги не проблема»

Бомбардир.ру14:33

Президент «Бенфики»: если завтра Моуринью скажет «да», двери открыты

Чемпионат13:08

Президент «Бенфики»: Мы друзья с Моуриньо, деньги не проблема

Спорт день за днем13:30
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Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

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Путин раскрыл свое воинское звание

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.
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Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
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The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров

Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море

Обновлено в 15:01
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах

Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Волочкова решила остаться на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Обновлено в 12:13
Автоспорт

Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»

Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Политика

В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»

Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Обновлено в 06:40
Политика

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске

Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Технологии

Mastercard решила поменять логотип

С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии

После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
Религия

Патриарх Кирилл: антихрист встанет во главе Интернета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» предсказал пришествие антихриста через Интернет, а также сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Политика

Переговоры с Россией: Абэ дал клятву на могиле отца

Японский премьер Синдзо Абэ вместе с женой посетил могилу отца в городе Нагато, где поклялся продвинуться в переговорах с Россией по Курилам.
Обновлено в 09:15
Авто

В Шанхае начали строить завод Tesla

Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
Обновлено в 06:44
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Общество

Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов

Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг.
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Скончалась экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.
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Политика

Судья США сделала выговор адвокату за критику Мюллера цитатами из кино

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Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
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Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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