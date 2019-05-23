Футбол
Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу стоит покинуть клубRT на русском 05:11
Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс посоветовал защитнику команды Жерому Боатенгу покинуть стан действующих чемпионов Германии. «Будет лучше для всех сторон, если Боатенг покинет «Баварию» сейчас», — приводит слова Хёнесса Bild.
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Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Политика
В Кремле ответили на сообщения об отставке Суркова
«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном уходе Суркова с должности помощника президента РФ.
Обновлено в 06:00
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Космос
Ракету-носитель «Протон-М» вывезли на стартовый комплекс Байконура
Специалисты космодрома Байконур вывезли ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российским телекоммуникационным спутником «Ямал-601» на стартовый комплекс, сообщает 27 мая пресс-служба «Роскосмоса».
Обновлено в 03:55
Кино
Дэн Хармон раскрыл подробности пятого сезона «Рика и Морти»
Один из авторов мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон опубликовал в Instagram фото с идеями к пятому сезону проекта.
Обновлено в 04:46
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана
Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая.
Обновлено в 05:33
Космос
Куряне могут увидеть космический «паровозик» Илона Маска
60 спутников Starlink Илона Маска пролетели «паровозиком» над российскими городами.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Собрал всех: Эмин Агаларов поделился селфи с четырьмя детьми
На снимке вместе с отцом позируют 10-летние сыновья Али и Микаил, рожденные в браке с Лейлой Алиевой, 5-летняя дочь Амина, которую Агаларов удочерил вместе с Алиевой, и 5-месячная дочь Афина, родившаяся в браке с Аленой Гавриловой. — подписал Эмин трогательный кадр.
Обновлено в 01:51
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
«Легенда, спасибо тебе». Ракицкий опубликовал фотографию с Анюковым
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал совместную фотографию с одноклубником Александром Анюковым, которая была сделана во время чемпионского парада.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе
В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
Обновлено в 05:17
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Пентагон намерен закупить российские патроны
В опубликованном списке интересующих американскую армию боеприпасов значатся российские патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров, а также пулеметам Калашникова разных комплектаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД.
Обновлено в 05:05
Культура
Басилашвили представил новую книгу в Санкт-Петербурге
Басилашвили рассказал, что его книга не дает ответов на главные вопросы, а наоборот увеличивает их число.
Обновлено вчера в 14:21
Религия
Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36