Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клубSportbox.RU 04:29

Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клуб

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Экономика В Auchan зачастили арендодатели Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.

Политика В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.

Политика В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.

Общество Главу управления дорожного хозяйства Челябинска отстранили от работы Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы.

Футбол Ахметов намерен вернуться в Донецк Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год.

Авто АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.

Политика Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".

Происшествия Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.

Армия и оружие Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.

Шоу-бизнес Беременная дочь Хворостовского вышла замуж Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Общество В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.

Армия и оружие Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.

Транспорт На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

Происшествия В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.

Политика Путину доверяет только треть россиян В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.

Авто Кузов без коррозии? – есть простое и недорогое решение Препарат «Антигравий» может применяться как для новых автомобилей, так и для машин с солидными пробегами, помогая как избегать повреждений кузова, так и маскировать их.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Общество Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Футбол Де Лигт допустил, что останется в «Аяксе» Защитник «Аякса» Матейс де Лигт сообщил, что может остаться в нидерландском клубе, несмотря на интерес «Барселоны».

Кино Фильм «Дылда» Балагова вошел в конкурс фестиваля «Зеркало» В основную конкурсную программу кинофестиваля имени Андрея Тарковского вошли девять фильмов, в производстве которого принимали участие студии 15 стран.