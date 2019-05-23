Футбол
Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клубSportbox.RU 04:29
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что защитнику команды Жерому Боатенгу стоит покинуть клуб.
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Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Общество
Главу управления дорожного хозяйства Челябинска отстранили от работы
Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы.
Обновлено в 04:17
Футбол
Ахметов намерен вернуться в Донецк
Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено вчера в 13:20
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Политика
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке
Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Общество
Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:07
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Политика
Путину доверяет только треть россиян
В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 02:00
Авто
Кузов без коррозии? – есть простое и недорогое решение
Препарат «Антигравий» может применяться как для новых автомобилей, так и для машин с солидными пробегами, помогая как избегать повреждений кузова, так и маскировать их.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Общество
Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой
Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11).
Обновлено вчера в 16:58
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Де Лигт допустил, что останется в «Аяксе»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт сообщил, что может остаться в нидерландском клубе, несмотря на интерес «Барселоны».
Обновлено в 03:48
Кино
Фильм «Дылда» Балагова вошел в конкурс фестиваля «Зеркало»
В основную конкурсную программу кинофестиваля имени Андрея Тарковского вошли девять фильмов, в производстве которого принимали участие студии 15 стран.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58