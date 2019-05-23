Футбол

Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клубSportbox.RU 04:29

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Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что защитнику команды Жерому Боатенгу стоит покинуть клуб.
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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

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