Футбол

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клубаБомбардир.ру 03:52

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

Газета.Ru02:18

Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клуб

Матч ТВ04:29

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Советский спорт03:15

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Чемпионат04:14

СМИ: Боатенг может покинуть «Баварию» летом

Спорт-Экспресс01:10

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Soccer.ruвчера в 12:35

Макс Крузе сменит клуб

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Обновлено в 14:11
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Происшествия

В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Кино

Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни

Обновлено в 14:45
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»

В число участников вошли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Матчи турнира будут проходить в Австрии с 26 июня по 7 июля.
Обновлено в 14:04
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Экономика

ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей

В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400

Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Политика

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

Экономист Гитанас Науседа займет пост президента Литвы.
Обновлено в 01:58
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное