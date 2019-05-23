Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клубаБомбардир.ру 03:52

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

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