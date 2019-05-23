Футбол

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клубаБомбардир.ру 03:52

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
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Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

Газета.Ru02:18

Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клуб

Матч ТВ04:29

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Советский спорт03:15

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Чемпионат04:14

СМИ: Боатенг может покинуть «Баварию» летом

Спорт-Экспресс01:10

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Soccer.ruвчера в 12:35

Макс Крузе сменит клуб

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Политика

Морской трибунал потребовал от Москвы освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 08:15
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Алена Водонаева грубо наехала на Риту Дакоту

Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Энергетика

Цену на газ для жителей Украины снизят на 8% — «Нафтогаз»

В связи с удешевлением газа на международном рынке, цена топлива для населения Украины снизится на 8%, заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:05
Экономика

Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии

В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
Обновлено в 07:54
Политика

Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Быстрее и дешевле Intel. AMD выпустила новые процессоры

Оснащенный кэш-памятью объемом 70 мегабайт AMD Ryzen 9 3900X будет продаваться по цене 499 долларов (около 32200 рублей) - в то время как конкурент от Intel, процессор Core i9-9920X, обойдется покупателям в 1199 долларов (77300 рублей).
Обновлено в 08:48
Политика

В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко

Обновлено в 05:43
Общество

Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Губернатор Иркутской области госпитализирован

Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован.
Обновлено в 03:39
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика

Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет

Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Американские военные хотят купить российские патроны

Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье

Обновлено в 09:14
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Экономика

Стала известна новая дата запуска криптобиржи от Yahoo!

Криптовалютная биржа Taotao из Японии будет запущена 30 мая.
Обновлено в 08:45
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Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
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Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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