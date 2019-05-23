Футбол

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клубаБомбардир.ру 03:52

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Чемпионат04:14

Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клуб

Матч ТВ04:29

Макс Крузе сменит клуб

Все про Спорт ру25 мая в 19:24

Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

Газета.Ru02:18

СМИ: Боатенг может покинуть «Баварию» летом

Спорт-Экспресс01:10

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Soccer.ruвчера в 12:35

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Советский спорт03:15
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Происшествия

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Обновлено вчера в 23:10
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика

Песков оставил без комментариев вопросы о подарках Путина де Киршнер

Обновлено в 06:01
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

В следствии подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери, поэтому специально оставили ее одну без ухода и питания.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

ARM представила новое мощное ядро ЦП — Cortex-A77

ARM представила свой новейший дизайн процессора — Cortex-A77.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено вчера в 18:25
Авто

Процесс сборки двигателя V8 AMG показали на видео

На видео один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, показал как происходит процесс сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:49
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Футбол

Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛ

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
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Технологии

Bungie обещает «новую эру» в Destiny 2

Основная ставка делается на некую принципиально новую активность для шести игроков, причём с матчмейкингом.
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Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
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Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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