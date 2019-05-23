Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клубаБомбардир.ру 03:52

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

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Общество Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.

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Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Происшествия В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку В следствии подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери, поэтому специально оставили ее одну без ухода и питания.

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Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

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Транспорт Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

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Происшествия Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

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