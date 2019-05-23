Футбол

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клубТАСС 03:01

Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports. Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году.
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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Чемпионат04:14

СМИ: Боатенг может покинуть «Баварию» летом

Спорт-Экспресс01:10

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Советский спорт03:15

Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

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Президент «Баварии» заявил, что Боатенгу нужно покинуть клуб

Матч ТВ04:29

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Soccer.ruвчера в 12:35

Макс Крузе сменит клуб

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
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После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
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Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
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Здоровье

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Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
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Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»

Обновлено в 06:10
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» в аэропорту 30 пассажиров

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Обновлено в 07:48
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на этой неделе.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии

Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Авто

В России выросли продажи автомобилей китайских марок

В прошлом месяце на российском рынке было реализовано свыше 3 тысяч новых автомобилей китайских марок.
Обновлено в 04:41
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Космос

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Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
Политика

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Общество

Китайские пограничники проверят переписку россиян

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 10:29
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Финансы

ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей

В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт».
Обновлено в 09:37
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Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

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Обновлено в 08:57
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Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
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Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
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Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
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Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
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Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
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По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
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Ули Хёнесс
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Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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