Футбол
Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клубТАСС 03:01
Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports. Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году.
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После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
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В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
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В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
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В одесской колонии заключенные подняли бунт
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В России выросли продажи автомобилей китайских марок
В прошлом месяце на российском рынке было реализовано свыше 3 тысяч новых автомобилей китайских марок.
Обновлено в 04:41
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Общество
Китайские пограничники проверят переписку россиян
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Финансы
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В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт».
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Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
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Обновлено в 08:57
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Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
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Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
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Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
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Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
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Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
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