Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клубТАСС 03:01

Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports. Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году.

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