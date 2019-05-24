Футбол

Президент «Баварии» подтвердил интерес к СанеСоветский спорт вчера в 17:53

Президент Баварии Ули Хенесс сообщил, что его клуб следит за ситуацией вокруг хавбека Манчестер Сити Лероя Сане. 23-летний немецкий футболист желает вернуться на родину и уже получил разрешение главного тренера горожан Пепа Гвардиолы.
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«Бавария» подтвердила интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

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Руководство «Баварии» подтвердило желание подписать Зане

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Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

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Президент «Баварии» подтвердил интерес клуба к Сане

Бомбардир.рувчера в 14:44

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к Сане

Евро-футбол.рувчера в 11:41

Хенесс о переходе Сане в «Баварию»: «Мы работаем над этим»

Sports.ruвчера в 11:28
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
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Три боевика уничтожены в Дагестане

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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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Вчера в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале в очередной раз в ироничном ключе прозвучал Саратов.
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В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 02:22
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
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Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
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Общество

Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности

В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

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Музыка

Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса

Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
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Мать Микелы долгое время хранила молчание, но недавно певица все же решила дать первое интервью, в котором сообщила, что ее дочь и другие участники проекта были «втянули в какие-то игры».
Обновлено 22 мая в 08:51
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Обновленный Skoda Superb представлен официально

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
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Космос

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Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
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Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Экономика

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
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В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

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ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

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