Футбол
Президент «Баварии» подтвердил интерес к СанеСоветский спорт вчера в 17:53
Президент Баварии Ули Хенесс сообщил, что его клуб следит за ситуацией вокруг хавбека Манчестер Сити Лероя Сане. 23-летний немецкий футболист желает вернуться на родину и уже получил разрешение главного тренера горожан Пепа Гвардиолы.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Три боевика уничтожены в Дагестане
Обновлено в 03:24
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант
Вчера в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале в очередной раз в ироничном ключе прозвучал Саратов.
Обновлено в 02:07
Политика
В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 02:22
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Общество
Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности
В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Культура
Алсу дала первый комментарий о победе дочери на шоу «Голос. Дети»
Мать Микелы долгое время хранила молчание, но недавно певица все же решила дать первое интервью, в котором сообщила, что ее дочь и другие участники проекта были «втянули в какие-то игры».
Обновлено 22 мая в 08:51
Авто
Обновленный Skoda Superb представлен официально
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено вчера в 09:39
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Общество
Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Экономика
Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу
«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на 28 мая
Демонстрация нового Xiaomi Redmi K20 пройдёт 28 мая. Убийца флагманов дебютирует в Китае.
Обновлено в 02:22
Политика
ООН потребовала от Великобритании отказаться от островов Чагос
116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
Обновлено вчера в 03:55