Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Спорт-Экспресс
вчера в 20:20

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду. Минувшим летом португалец перешел в "Ювентус".
Спорт-Экспрессвчера в 20:20

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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не стал бороться за Роналду летом

Чемпионат01:00

Хенесс: «Купил бы Роналду за 100 млн, если бы ему было 24 года, а не 33»

Soccer.ru00:44

«Бавария» не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста

Газета.Ru00:21

В «Баварии» объяснили, почему клуб не хотел подписать Роналду

Sportbox.RUвчера в 20:54

В «Баварии» объяснили, почему клуб не хотел подписать Роналду

Матч ТВвчера в 20:54

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 20:20

Хенесс: «„Бавария“ не пыталась подписать Роналду. Ему 33 года, а он стоил 100 млн»

Sport24.ruвчера в 23:11
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Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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