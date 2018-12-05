Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Спорт-Экспресс
вчера в 20:20

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду. Минувшим летом португалец перешел в "Ювентус".
Спорт-Экспрессвчера в 20:20

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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не стал бороться за Роналду летом

Чемпионат01:00

Хенесс: «Купил бы Роналду за 100 млн, если бы ему было 24 года, а не 33»

Soccer.ru00:44

«Бавария» не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста

Газета.Ru00:21

Хенесс: «„Бавария“ не пыталась подписать Роналду. Ему 33 года, а он стоил 100 млн»

Sport24.ruвчера в 23:11

В «Баварии» объяснили, почему клуб не хотел подписать Роналду

Sportbox.RUвчера в 20:54

В «Баварии» объяснили, почему клуб не хотел подписать Роналду

Матч ТВвчера в 20:54

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 20:20
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Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

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Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
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Стало известно имя нового главного тренера «Атлетика»

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Геннадий Орлов: «Семак выдавил максимум из такого состава „Зенита“»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита».
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Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
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Черчесов стал тренером года в России

По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
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Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»

Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
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«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
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РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома

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«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
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"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" домашними матчами в среду начнут борьбу за выход в 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу.
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Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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