Футбол
Президент «Баварии» Хёнесс покинет свой пост после 40 лет в клубеREGNUM 01:12
Напомним, Хёнесс выступал за «Баварию» в качестве игрока с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры в 27 лет он стал менеджером клуба. Хёнесс занимал должность президента клуба с 2009 по 2014 год, а также с 2016 года по настоящее время.
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