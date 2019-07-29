Футбол

Президент «Баварии» Хёнесс покинет свой пост после 40 лет в клубеREGNUM 01:12

Напомним, Хёнесс выступал за «Баварию» в качестве игрока с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры в 27 лет он стал менеджером клуба. Хёнесс занимал должность президента клуба с 2009 по 2014 год, а также с 2016 года по настоящее время.
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В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
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Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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