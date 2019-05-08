Футбол

Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»Газета.Ru 02:18

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о результате ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов против "Ливерпуля", передает "Советский спорт".
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