Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»Газета.Ru 02:18

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о результате ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов против "Ливерпуля", передает "Советский спорт".

Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»

Политика В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Шоу-бизнес Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком «Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).

Шоу-бизнес Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.

Футбол «Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года. «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.

Происшествия В крови умершего солиста Prodigy нашли кокаин и алкоголь В крови скончавшегося в начале марта солиста Prodigy Кита Флинта были найдены кокаин, алкоголь и кодеин, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты экспертизы.

Происшествия Суд признал виновными Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия Водитель иномарки сбил пешехода в Москве Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Происшествия «Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100 Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 7:45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.

Политика Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.

Футбол «Барселона» продаст Коутинью ближайшим летом «Барселона» готовится продать бразильского полузащитника команды Филиппе Коутинью ближайшим летом.

Общество Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Экономика ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни» В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.