Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»Газета.Ru 02:18

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о результате ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов против "Ливерпуля", передает "Советский спорт".

Президент «Барселоны» высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»

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