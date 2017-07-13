Футбол
Президент «Барселоны»: считаю, что Усман Дембеле лучше НеймараЧемпионат вчера в 19:49
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сравнил вингера Усмана Дембеле с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Происшествия
Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево
Кого наказали за "багажный коллапс" в Шереметьево Ряд руководителей "дочки" Шереметьево "Шереметьево Хэндлинг", ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Киллера Челентано приговорили к 24 годам колонии
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Chevrolet Cobalt после 114 000 км: ни одной серьезной проблемы!
Chevrolet Cobalt Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 114 000 км Чего только не предрекали Кобальту, когда шесть лет назад он впервые въезжал на редакционную парковку.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено 04 июля в 11:33
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено вчера в 15:21
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой
Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 12:06
Космос
Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного
Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Влад Рамм делит огромный дом с экзотическим котом
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян
Обновлено 04 июля в 01:25