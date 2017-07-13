Футбол
Президент «Барселоны»: считаю, что Усман Дембеле лучше НеймараЧемпионат 19:49
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сравнил вингера Усмана Дембеле с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике
Ради поклонников-мужчин Семенович устроила импровизированную пляжную фотосессию.
Обновлено в 15:00
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено в 20:16
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Общество
Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции
По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Обновлено в 07:12
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, президент РФ подарил папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» .
Обновлено вчера в 10:02
Политика
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Компания Kia объявила о начале продаж в России кроссовера Sportage в новом исполнении Luxe+.
Обновлено в 10:32
Политика
В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы
Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Происшествия
У берегов Камчатки произошло четыре землетрясения
Обновлено в 22:38