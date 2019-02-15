Футбол
Президент «Барселоны» считает невозможным возвращение НеймараRT на русском 01:54
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» намерен предложить Месси новый контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено в 01:58
Политика
Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков
Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Япония может отменить визы для россиян
Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Москве раскрыли схему обмана пенсионеров
Оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги.
Обновлено в 02:01
Происшествия
ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ
В Астраханской области ФСБ задержала женщину, которая является одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сказали РБК, что не комментируют информацию о сообщениях о минировании в бизнес-центре «Фабрика Станиславского», и посоветовали обратиться в полицию.
Обновлено в 02:14
Транспорт
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии
Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета
Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Вторая волна минирований «накрыла» Алтайский край. Обновлено
«Инцидент Барнаул» пишет о трех зданиях, получивших сообщение о минировании.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии
Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц
Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 22:15
Культура
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".
Обновлено в 01:03
Здоровье
В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ
На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса
Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.
Обновлено в 01:20
Общество
Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу»
Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».
Обновлено в 00:56
Спорт
Путин получил травму на тренировке по дзюдо
После переговоров по Сирии с лидерами Ирана и Турции в Сочи президент России Владимир Путин поборолся с дзюдоистами сборной в спортивном центре «Юг Спорт».
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей
Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Омбудсмен поговорила с женщиной о покупке двум детям 11 авиабилетов
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Чико
Обновлено в 02:12
Политика
Болтон пригрозил санкциями сторонникам Мадуро
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь пригрозил тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Глава Минздрава рассказала, когда россияне перестанут пить
Программы по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к своему здоровью имеют накопительный эффект и дадут существенные результаты уже в ближайшие три-пять лет.
Обновлено в 01:09