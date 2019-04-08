Футбол
Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать ПогбаЕвро-футбол.ру 09:23
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что в своё время клуб интересовался полузащитником Полем Погба.
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