Футбол

Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать ПогбаЕвро-футбол.ру 09:23

Манчестер Юнайтед — Барселона
10 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что в своё время клуб интересовался полузащитником Полем Погба.
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