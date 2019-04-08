Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать ПогбаЕвро-футбол.ру 09:23

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что в своё время клуб интересовался полузащитником Полем Погба.

Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать Погба

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