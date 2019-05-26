Футбол

Президент «Барселоны» рассказал о трансферных планах клубаМатч ТВ 05:25

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о трансферных планах каталонцев после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2). — Нам нужно двигаться дальше, — сказал Бартомеу.
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