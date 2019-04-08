Футбол
Президент «Барселоны» рассказал о переговорах по трансферу ПогбаProstoProSport вчера в 14:41
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Глава «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу сообщил журналистам, что в 2015 году каталонский клуб вел переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника сборной Франции Поля Погба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Барселоны» объяснил, почему Погба не стал игроком каталонского клуба
Советский спортвчера в 14:10
Бартомеу: «В 2016 году мы интересовались Погба, но не смогли позволить себе его трансфер по деньгам»
Бомбардир.рувчера в 10:18
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Обновлено вчера в 17:34
Транспорт
На платных участках трассы М-4 «Дон» введут сезонные тарифы на проезд
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Hyundai раскрыла внешность своего самого маленького кроссовера
Обновлено в 04:21
Экономика
Глава РФПИ снова попросил смягчить меру пресечения для Калви
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во второй раз подал ходатайство о смягчении меры пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Здоровье
Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю
Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
Обновлено в 05:34
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".
Обновлено в 04:37
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:11
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Политика
Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике
Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 03:50
Кино
Красноярцы увидят финальную часть «Игры Престолов» уже на следующей неделе
Кстати, 8 сезон снимался при сотрудничестве восьми стран и состоит и шести серий.
Обновлено в 01:23
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Чайка представил доклад о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Авто
Volkswagen представил обновленный фургон Transporter
Мировая премьера обновленного фургона Volkswagen Transporter T6.1 должна состояться в рамках выставки bauma, которая пройдет в Мюнхене в текущем году.
Обновлено вчера в 16:56
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество
Брянская область и Росавтодор заключили соглашение
82 российских региона, в числе которых и Брянская область, ставшие участниками нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключили «денежные» соглашения с Росавтодором на предоставление межбюджетных трансфертов, предусматривающих финансирование дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета.
Обновлено в 04:55
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Врача в Дзержинске, принимавшего пациентов пьяным, уволили
Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, - рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
Обновлено в 05:09