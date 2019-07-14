Футбол

Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико»Газета.Ru 16:28

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на претензии "Атлетико" по поводу французского нападающего Антуана Гризманна, передает Marca. Мадридский клуб требует доплатить за трансфер форварда еще €80 млн.
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Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Чемпионат17:09

Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»

Советский спорт16:46

Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте

Спорт-Экспресс16:10

«У них нет доказательств». Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» по Гризманну

Sport24.ru15:51

Президент «Барселоны» сообщил, что каталонцы брали кредит для покупки Гризманна

Sport.ru15:59

Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»

Sports.ru16:19

Президент «Барселоны»: Для покупки Гризманна мы запросили кредит

Спорт день за днем14:47
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Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Новому командиру гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского воздушно-десантного соединения вручили Боевое знамя части

В ходе торжественного ритуала командир соединения принял Боевое знамя соединения из рук гвардии полковника Андрея Петраша, который назначен на вышестоящую должность в Новороссийское десантно-штурмовое соединение, и передал его новому командиру - гвардии подполковнику Александру Анисимову.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено вчера в 06:01
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Футбол

Голы Дзюбы и Ерохина помогли «Зениту» обыграть «Тамбов» на старте РПЛ

В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге обыграл "Тамбов" Александра Григоряна со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, забившие мячи на 46-й и 48-й минутах соответственно, голевые передачи на свой счет записали Юрий Жирков и Себастьян Дриусси.
Обновлено в 13:55
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»

Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Авто

Volkswagen Polo стал дороже на 9 тысяч рублей

Стоимость самой популярной модели немецкой марки Volkswagen — cедана Polo — выросла на 9 000 рублей, или на 1,3% относительно предыдущей цены.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у России

НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика

Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Со слов источника, лидером по количеству долгов получаемых приставами с жителей России является Приволжский округ Российской Федерации.
Обновлено в 14:59
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Кино

Роберт Паттинсон стал завидовать гонорарам Криса Эванса

Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Ганчаренко: ЦСКА показал плохую игру в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что в матче первого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" футболисты армейского клуба показали плохую игру и уступили сопернику по делу.
Обновлено в 13:03
Музыка

На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 04:19
Технологии

Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии

В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Религия

Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Обновлено в 10:53
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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