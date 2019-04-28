Футбол

Президент «Барселоны» назвал задачи команды на конец сезонаГазета.Ru 06:15

Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о задачах команды на конец сезона, передает "Советский спорт". 27 апреля каталонская команда досрочно выиграла чемпионат Испании.
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Президент «Барселоны» назвал задачи команды на конец сезона

Газета.Ru06:15

Бартомеу: цель «Барселоны» — требл, но это будет очень непросто

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Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»

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Президент «Барселоны»: «Наша цель — требл, но будет очень тяжело»

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Бартомеу: «Чемпионство праздновали спокойно. Есть и более важные задачи»

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Президент «Барселоны»: «Наша цель — требл, но будет очень тяжело»

Sportbox.RU02:09
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
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"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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