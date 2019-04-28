Футбол
Президент «Барселоны» назвал задачи команды на конец сезонаГазета.Ru 06:15
Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о задачах команды на конец сезона, передает "Советский спорт". 27 апреля каталонская команда досрочно выиграла чемпионат Испании.
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Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
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Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
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Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
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В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
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Хоккей
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Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
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Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
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Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
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Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Происшествия
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Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Британия разрабатывает план противостояния с РФ
Члены кабинета министров рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов, чтобы обязать её членов раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Общество
Синоптики Кузбасса предупредили об усилении ветра
Ночью температура воздуха будет составлять +1, +6°С, при прояснениях до -4°С, днём +16, +21°С, в горных районах +7,+12°С. В Кемерове обещают небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, днём — грозу.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
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Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
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Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Швейцарии снежная лавина унесла жизни четырех лыжников
Четверо немецких лыжников погибли в результате схода лавины в бернских Альпах в Швейцарии.
Обновлено в 06:18
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс
Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.
Обновлено в 05:37