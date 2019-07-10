Футбол

Президент «Барселоны»: «Ситуация с трансфером Неймара не изменилась»Матч ТВ 03:50

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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что ситуация с возможным возвращением бразильского форварда Неймара в каталонский клуб осталась прежней.
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