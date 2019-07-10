Футбол
Президент «Барселоны»: «Ситуация с трансфером Неймара не изменилась»Матч ТВ 03:50
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что ситуация с возможным возвращением бразильского форварда Неймара в каталонский клуб осталась прежней.
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Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 04:13
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Культура
Новым участником шоу «Форт Боярд» станет Ольга Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала свое участие в новой версии знаменитого шоу «Форт Боярд».
Обновлено в 00:56
Общество
Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору
Обновлено в 03:45
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Обновлено в 04:26
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика
Россияне экономят на своем здоровье
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей
Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине
На сегодняшний день кроме КНР никто в мире не обладает машинами, аналогичными 20-й серии – это истребитель J-20, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и ударный вертолет Z-20.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
Обновлено в 03:46
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар
На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко отмечают день рождения годовалой дочки Миланы
Месяц назад футболист встретился с дочкой от первых отношений.
Обновлено в 04:21
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба.
Обновлено вчера в 19:49