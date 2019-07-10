Футбол
Президент «Барселоны»: «Ситуация с трансфером Неймара не изменилась»Матч ТВ 03:50
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что ситуация с возможным возвращением бразильского форварда Неймара в каталонский клуб осталась прежней.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено в 08:37
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» Кубрика
Обновлено в 04:00
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика
На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом
Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Происшествия
После урагана в Перми три человека попали в больницу
В результате три человека обратились в больницу.
Обновлено в 08:51
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Здоровье
Около 300 врачей устроились на работу в Подмосковье с начала года
На работу в учреждения здравоохранения Подмосковья с начала 2019 года приняли 272 медика, сообщает «Радио 1». Из них 218 специалистов — врачи общей практики, еще 55 имеют узкую специализацию.
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Политика
NewsOne потребовал от властей Украины прекратить давление на телеканал
Телеканал NewsOne потребовал от украинских властей прекратить давление на сотрудников из-за намечавшегося проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 09:20
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян
«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
Обновлено в 05:31
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03