Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»Евро-футбол.ру 04:44

Лионель принадлежит футболу, но он всегда жил в Барселоне. Месси будет игроком одного клуба и никогда нас не покинет. Однажды он перестанет играть, но останется в "Барселоне", - передает слова функционера Goal.com.

Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»

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