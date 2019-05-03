Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»Евро-футбол.ру 04:44
Лионель принадлежит футболу, но он всегда жил в Барселоне. Месси будет игроком одного клуба и никогда нас не покинет. Однажды он перестанет играть, но останется в "Барселоне", - передает слова функционера Goal.com.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Модернизировать самолеты МиГ решили на Украине
Обновлено в 03:49
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Петербурге мигрант связал и изнасиловал 11-летнюю девочку
Как стало известно в пятницу, 3 мая, накануне днём в полицию Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Windows Lite может выйти уже в этом году
По предварительным данным, Windows Lite может выйти уже в этом году – не исключено, что ее релиз состоится на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет на этой неделе в Сиэттле.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Спорт
Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», - написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году заработал 8,5 млн рублей против 7,8 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 05:54
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
«Нафтогаз» признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Украине придется продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на территорию страны.
Обновлено вчера в 21:05
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17