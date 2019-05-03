Футбол

Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»Евро-футбол.ру 04:44

Лионель принадлежит футболу, но он всегда жил в Барселоне. Месси будет игроком одного клуба и никогда нас не покинет. Однажды он перестанет играть, но останется в "Барселоне", - передает слова функционера Goal.com.
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Президент «Барселоны»: Месси с нами навсегда

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