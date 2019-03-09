Футбол

Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»Sports.ru вчера в 22:44

«Барселона» собирается продлить контракт с Месси до 2022 или 2023 года. Ожидается, что нынешняя сумма отступных за 31-летнего аргентинца в размере 700 миллионов евро будет увеличена. Месси забил 26-й гол в чемпионате.
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Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»

Sports.ruвчера в 22:44

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года

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Президент «Барселоны» подтвердил информацию о намерении продлить контракт с Месси

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Бартомеу подтвердил, что «Барселона» собирается продлить контракт с Месси

Спорт-Экспрессвчера в 19:11
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В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
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Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

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В центре Москвы произошла драка между водителями такси

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
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Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
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