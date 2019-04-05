Футбол
Президент «Барселоны»: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу»Евро-футбол.ру 09:48
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Хосепа Гвардиолы.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Музыка
Quest Pistols Show проводили солистку песней о зарождающейся любви
В новом лиричном, но легком треке ребята смогли точно передать атмосферу зарождающегося впервые, а у кого-то вновь, чувства влюбленности, - говорят представители команды.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Спорт
Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста
Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.
Обновлено в 09:43
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Шоу-бизнес
Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью
По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Политика
Европарламент принял новую газовую директиву ЕС
Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 07:08
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено в 05:10
Экономика
Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран
Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.
Обновлено в 08:15
Наука
«Гены красоты» для мужчин и женщин оказались разными
Забегая вперед, скажем, что никакого единого «гена красоты», однозначно связанного с привлекательностью, обнаружить не получилось.
Обновлено 03 апреля в 15:44
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пассажирский поезд в Польше протаранил машину скорой помощи
Сообщается, что два человека погибли на месте в результате столкновения пассажирского поезда и кареты скорой помощи в Польше.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Политика
Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:08
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Кино
Сериал «Гоголь» покажут на платформе Amazon
Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил права на показ сериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено в 10:12
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Наука
Минобрнауки предложило изменить правила получения ученых степеней
Документ предполагает, что число публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно составлять не менее 15 в области искусствоведения и культурологии, социально- экономических, общественных и гуманитарных наук, в остальных областях — не меньше 10.
Обновлено 03 апреля в 03:31
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Происшествия
СК проверит сообщения о выброшенных медкартах в Ижевске
Управление СК по Удмуртии начало проверку сообщений, согласно которым медицинские карты пациентов одной из больниц Ижевска оказались выброшенными на улицу.
Обновлено в 09:36