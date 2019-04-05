Футбол

Президент «Барселоны»: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу»Евро-футбол.ру 09:48

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Хосепа Гвардиолы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» предложит Месси новый контракт

Матч ТВ07:24

Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был в „Барселоне“»

Sport24.ru05:30

Бартомеу: «Барселона» готовится к эпохе после Месси

Чемпионат01:22

Президент «Барселоны» заявил, что хочет сохранить Месси в клубе навсегда

РИА Новости03:37

Президент «Барселоны» готовит клуб к эпохе без Месси

Газета.Ru02:21

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу: «Отношения Месси с клубом будут длиться вечно»

Спорт-Экспресс03:56

Бартомеу: «„Барселона“ должна быть готова к завершению карьеры Месси»

Soccer.ru00:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Музыка

Quest Pistols Show проводили солистку песней о зарождающейся любви

В новом лиричном, но легком треке ребята смогли точно передать атмосферу зарождающегося впервые, а у кого-то вновь, чувства влюбленности, - говорят представители команды.
Обновлено в 10:08
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Спорт

Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста

Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.
Обновлено в 09:43
Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Обновлено в 06:40
Происшествия

Пожилая пара с четырьмя внуками задохнулись в доме в Кузбассе

Обновлено в 03:01
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Экономика

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Футбол

ФК «Краснодар» предложил €9 млн за португальского игрока «Морейренсе»

Обновлено в 09:40
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Шоу-бизнес

Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью

По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Политика

Европарламент принял новую газовую директиву ЕС

Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 07:08
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено в 05:10
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Экономика

Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран

Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.
Обновлено в 08:15
Наука

«Гены красоты» для мужчин и женщин оказались разными

Забегая вперед, скажем, что никакого единого «гена красоты», однозначно связанного с привлекательностью, обнаружить не получилось.
Обновлено 03 апреля в 15:44
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Пассажирский поезд в Польше протаранил машину скорой помощи

Сообщается, что два человека погибли на месте в результате столкновения пассажирского поезда и кареты скорой помощи в Польше.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Политика

Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:08
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на платформе Amazon

Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил права на показ сериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено в 10:12
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Наука

Минобрнауки предложило изменить правила получения ученых степеней

Документ предполагает, что число публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно составлять не менее 15 в области искусствоведения и культурологии, социально- экономических, общественных и гуманитарных наук, в остальных областях — не меньше 10.
Обновлено 03 апреля в 03:31
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Происшествия

СК проверит сообщения о выброшенных медкартах в Ижевске

Управление СК по Удмуртии начало проверку сообщений, согласно которым медицинские карты пациентов одной из больниц Ижевска оказались выброшенными на улицу.
Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное