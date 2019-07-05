Футбол

Президент «Байи»: Бекао перейдет в «Удинезе» за 1,4 млн евроНева Спорт 01:11

По словам Белинтани, которые приводит Globo Esporte, между клубом и игроком есть договорённость, Бекао отправится в «Удинезе», а «Баия» заработает на трансфере 1,4 миллиона евро.
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Трансфер Бекао обойдется «Удинезе» в 1,4 млн евро

Sports.ru03:15

Президент клуба «Баия» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

«Баия» сообщила о скором переходе Бекао в «Удинезе»

Sportbox.RUвчера в 20:15

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Газета.Ruвчера в 21:45

Президент «Баии»: Бекао перейдёт в «Удинезе», мы получим € 1,4 млн

Чемпионатвчера в 21:34

«Баия» сообщила о скором переходе Бекао в «Удинезе»

Матч ТВвчера в 20:15

Президент «Баии» подтвердил, что Бекао перейдет в «Удинезе»

Sport24.ruвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
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Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено вчера в 05:21
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
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Авто

Представлена машина будущей серии Extreme E

Сегодня организаторы серии впервые показали видеоролик, позволяющий получить представление о том, какие машины будут использоваться в этих гонках по бездорожью – более всего они напоминают багги, участвующие в ралли-рейдах Дакар.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.
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Транспорт

Максимальную скорость на дорогах увеличат

Обновлено в 06:20
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»

Обновлено в 05:01
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчину осудили за призывы к терроризму в интернете

По версии обвинения, в апреле 2017 года житель Краснодара Сергей Кучевский, имевший радикальные религиозные взгляды, в одной из соцсетей через свой мобильный телефон разместил материал, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.
Обновлено в 05:52
Политика

На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17

На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

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Происшествия

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Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Общество

Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Политика

«Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации

«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.
Обновлено в 07:49
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон

Предприятие «Вагонреммаш» разработало для российских железных дорог новый вид плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 04:08
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Политика

С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе

Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Футбол

В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Теннис

Болельщик сделал татуировку с лицом Эжени Бушар

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал татуировку с лицом спортсменки.
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Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
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Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Обновлено в 01:16
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