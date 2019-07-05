По словам Белинтани, которые приводит Globo Esporte, между клубом и игроком есть договорённость, Бекао отправится в «Удинезе», а «Баия» заработает на трансфере 1,4 миллиона евро.

Президент «Байи»: Бекао перейдет в «Удинезе» за 1,4 млн евро

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