Политика
Президент Австрии сообщил об отставке правительства КурцаLife.ru вчера в 17:19
Лидер Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправит в отставку правительство Себастьяна Курца. Его должность будет временно исполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Музыка
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика
Китай прекратил закупку иранской нефти
Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Наука
Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены
Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено в 04:22
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Xiaomi представил «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала свадебное платье
На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
МИД РФ: сирийский Идлиб не станет второй Раккой
Идлиб в Сирии не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 12:20
Игры
YouTube Gaming полностью закрывается 30 мая
В 2018 году американской корпорацией Google, владеющей одноименным поисковым сервисом, был закрыт веб-сайт YouTube Gaming, запущенный в августе пять лет назад.
Обновлено в 05:44
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Технологии
«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами
В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Авто
Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа
По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.
Обновлено в 11:19
Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Футбол
Sport.es: Малком покинет «Барселону»
Вингер «Барселоны» Малком во время летнего трансферного окна сменит команду, сообщает Sport.es.
Обновлено в 14:37
Общество
Выпускники республики сдали первые ЕГЭ
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»
Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено в 01:48
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14