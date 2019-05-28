Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуИзвестия 06:23
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.
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Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
Обновлено в 04:53
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Иркутске самолет экстренно сел из-за поломки
Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенка в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера, сообщил РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии
Обновлено в 03:07
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Кемерове, в результате аварии пострадали несколько человек.
Обновлено в 06:45
Экономика
Екатеринбургский метрополитен берет кредит на покупку новых вагонов
Екатеринбургский метрополитен возьмет в долг почти 500 млн рублей на покупку новых вагонов.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах
Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Кино
«Капитан Марвел»: смотрите смешные дубли со съёмок
«Капитан Марвел»: смотрите смешные дубли со съёмок Пока неизвестно, в каких ещё фильмах киновселенной появится Капитан Марвел.
Обновлено в 02:38
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Наука
В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире
Китайская компания CRRC показала прототип поезда на магнитной подушке, он станет самым быстрым в мире после введения в строй.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10