Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуИзвестия 06:23

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.
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Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

ТАСС06:01

Правительство Курца отправлено в отставку

Газета.Ru05:54

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23
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Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия

В петербургском парке обнаружили тело младенца

Обновлено в 04:53
Финансы

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Иркутске самолет экстренно сел из-за поломки

Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенка в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера, сообщил РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Обновлено в 03:07
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Саратовской области пройдут массовые проверки безопасности школ

Обновлено в 06:15
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Кемерове, в результате аварии пострадали несколько человек.
Обновлено в 06:45
Экономика

Екатеринбургский метрополитен берет кредит на покупку новых вагонов

Екатеринбургский метрополитен возьмет в долг почти 500 млн рублей на покупку новых вагонов.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Саратовский подросток перед нападением на школу записал видеообращение

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах

Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Кино

«Капитан Марвел»: смотрите смешные дубли со съёмок

«Капитан Марвел»: смотрите смешные дубли со съёмок Пока неизвестно, в каких ещё фильмах киновселенной появится Капитан Марвел.
Обновлено в 02:38
Общество

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Наука

В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире

Китайская компания CRRC показала прототип поезда на магнитной подушке, он станет самым быстрым в мире после введения в строй.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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