Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуИзвестия 06:23
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.
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Политика
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Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
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Самыми безопасными районами оказались окраины Москвы — Восточный район (152 преступления), Молжаниновский (175) и Внуково (217).
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Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек.
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