Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуИзвестия 06:23

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.
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Эксперт: Себастьян Курц должен бороться за пост канцлера Австрии на следующих выборах

ТАСС08:41

Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00

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Газета.Ru05:54

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53
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Политика

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Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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