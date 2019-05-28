Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуМосковский Комсомолец 05:51
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия. Обязанности премьера на время будет исполнять глава Минфина страны Хартвиг Легер.
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Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика
В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Политика
Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика
Сербия привела армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Приказ отдал президент Сербии Александр Вучич после инцидента с задержанием в Косово 13 сербов, передает национальный телеканал РТС .
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Смартфон Vivo Y15 получил аккумулятор на 5000 мАч
Обновлено в 07:05
Общество
Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом
Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
Обновлено в 07:41
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и Байрамяна
Казанский «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Хоккей
В КХЛ появится «умная» хоккейная форма
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.
Обновлено в 12:58
Политика
Bloomberg (США): Путин в своих арктических планах делает ставку на климатические изменения (Bloomberg)
Если остальной мир считает климатические изменения чрезвычайной ситуацией, то Россия изо всех сил стремится воспользоваться ими.
Обновлено в 10:56
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52