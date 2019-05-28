Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуМосковский Комсомолец 05:51

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия. Обязанности премьера на время будет исполнять глава Минфина страны Хартвиг Легер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт: Себастьян Курц должен бороться за пост канцлера Австрии на следующих выборах

ТАСС08:41

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Правительство Курца отправлено в отставку

Газета.Ru05:54

Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика

В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам

США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Политика

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика

Сербия привела армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Приказ отдал президент Сербии Александр Вучич после инцидента с задержанием в Косово 13 сербов, передает национальный телеканал РТС .
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Смартфон Vivo Y15 получил аккумулятор на 5000 мАч

Обновлено в 07:05
Общество

Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом

Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
Обновлено в 07:41
Футбол

«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и Байрамяна

Казанский «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза.
Обновлено в 12:45
Гаджеты

Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Хоккей

В КХЛ появится «умная» хоккейная форма

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.
Обновлено в 12:58
Политика

Bloomberg (США): Путин в своих арктических планах делает ставку на климатические изменения (Bloomberg)

Если остальной мир считает климатические изменения чрезвычайной ситуацией, то Россия изо всех сил стремится воспользоваться ими.
Обновлено в 10:56
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное