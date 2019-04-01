Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском вчера в 15:58
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: Тысяча шансов из тысячи, что Гризманн останется игроком «Атлетико»
Советский спортвчера в 18:59
Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»
Спорт-Экспрессвчера в 13:53
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M1A1-FEP использует HAP-3 (броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения), однако наиболее важным является тепловизор 2-го поколения (такой же устанавливается на версиях SEP M1A2), позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8000 м и поражать на 4000 м.
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Стал известен лидер по продажам смартфонов в России
Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
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Общество
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Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Мальчик 1 апреля опрокинул на себя емкость с кипятком. В Санкт-Петербурге госпитализирован ученик первого класса с ожогами кипятком.
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Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
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По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
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Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
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Армия и оружие
В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором газа
Израильские военные признали, что сирены на границе сектора Газа сработали по ошибке.
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Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа
На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 02:32
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
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Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
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Ученые нашли способ лечения рака с помощью антибиотиков
Согласно исследованиям специалистов, клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»
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Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
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Происшествия
В Новороссийске в ДТП погиб мотоциклист и его пассажир
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На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
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Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
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Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
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Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.
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