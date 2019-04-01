Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском вчера в 15:58

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ruвчера в 14:23

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВвчера в 14:33

«Он никуда не уйдет». Кажется, Гризманн снова останется в «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 15:30

Президент «Атлетико»: Тысяча шансов из тысячи, что Гризманн останется игроком «Атлетико»

Советский спортвчера в 18:59

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионатвчера в 14:13

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспрессвчера в 13:53

Президент «Атлетико»: «Гризманн останется в клубе. 1000%»

Sports.ruвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Морская пехота США использует старые версии танков «Абрамс»

M1A1-FEP использует HAP-3 (броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения), однако наиболее важным является тепловизор 2-го поколения (такой же устанавливается на версиях SEP M1A2), позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8000 м и поражать на 4000 м.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Первоклассник из Петербурга опрокинул на себя емкость с кипятком

Мальчик 1 апреля опрокинул на себя емкость с кипятком. В Санкт-Петербурге госпитализирован ученик первого класса с ожогами кипятком.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:43
Политика

МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором газа

Израильские военные признали, что сирены на границе сектора Газа сработали по ошибке.
Обновлено в 01:48
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика

Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа

На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 02:32
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Ученые нашли способ лечения рака с помощью антибиотиков

Согласно исследованиям специалистов, клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей.
Обновлено в 02:31
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России

Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Новороссийске в ДТП погиб мотоциклист и его пассажир

Обновлено в 02:25
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Обновлено вчера в 16:58
Общество

Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн

Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо

Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.
Обновлено в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное