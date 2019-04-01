Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском вчера в 15:58
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: Тысяча шансов из тысячи, что Гризманн останется игроком «Атлетико»
Советский спортвчера в 18:59
Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»
Спорт-Экспрессвчера в 13:53
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Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
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Экономика
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Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
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Футбол
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Футбол
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
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Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник
По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Общество
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
Раскопки на древнем кладбище неподалеку от Каира принесли несколько удивительных находок – египетские археологи нашли здесь "антропоидный" саркофаг из известняка, две мумии внутри него, а также несколько статуй божеств и золотые украшения.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги
Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
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Кино
Объявлен состав жюри основного конкурса ММКФ
Обновлено в 05:38
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк
Посольство России в США объявило конкурс на лучшую фейковую новость о "российском вмешательстве" в американские выборы.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
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Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
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Избиение Виктории Скрипаль попало на видео
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Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
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Общество
Популярный кинотеатр в центре Воронежа выставили на продажу
Кинотеатр «Пролетарий» выставили на продажу на популярном сайте объявлений в четверг, 28 марта.
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Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Недвижимость
Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году
Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пожар в доме на севере Москвы: один человек пострадал, пятеро спасены
Обновлено вчера в 23:13