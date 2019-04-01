Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском вчера в 15:58

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: Тысяча шансов из тысячи, что Гризманн останется игроком «Атлетико»

Советский спортвчера в 18:59

Президент «Атлетико»: «Гризманн останется в клубе. 1000%»

Sports.ruвчера в 14:50

«Он никуда не уйдет». Кажется, Гризманн снова останется в «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 15:30

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ruвчера в 14:23

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионатвчера в 14:13

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспрессвчера в 13:53

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВвчера в 14:33
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Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Спорт

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.
Обновлено в 05:51
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд

Обновлено в 05:21
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах

Лидер партии «Батькивщина» Юля Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты Украины, заявила, что выборы в стране были превращены в фарс.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник

По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Общество

Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет

Раскопки на древнем кладбище неподалеку от Каира принесли несколько удивительных находок – египетские археологи нашли здесь "антропоидный" саркофаг из известняка, две мумии внутри него, а также несколько статуй божеств и золотые украшения.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Кино

Объявлен состав жюри основного конкурса ММКФ

Обновлено в 05:38
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика

Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк

Посольство России в США объявило конкурс на лучшую фейковую новость о "российском вмешательстве" в американские выборы.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Кино

Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице

Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Избиение Виктории Скрипаль попало на видео

Обновлено в 05:33
Спорт

Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

Обновлено в 06:01
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Общество

Популярный кинотеатр в центре Воронежа выставили на продажу

Кинотеатр «Пролетарий» выставили на продажу на популярном сайте объявлений в четверг, 28 марта.
Обновлено в 04:00
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

За участие в ИГ экс-офицер Минобороны получил 19 лет тюрьмы

Обновлено в 04:55
Недвижимость

Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году

Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Пожар в доме на севере Москвы: один человек пострадал, пятеро спасены

Обновлено вчера в 23:13
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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