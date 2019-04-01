Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском 15:58

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВ14:33

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Sportbox.RU14:33

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспресс13:53

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ru14:23

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионат14:13

«Он никуда не уйдет». Кажется, Гризманн снова останется в «Атлетико»

Sport24.ru15:30

Президент «Атлетико»: «Гризманн останется в клубе. 1000%»

Sports.ru14:50
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Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Обновлено в 06:34
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Кино

Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия

СКР возбудил дело после крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 12:50
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 17:10
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено в 16:50
Политика

ЦИК: Зеленский лидирует в первом туре выборов

Обновлено вчера в 17:15
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Экономика

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено в 17:42
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Баскетбол

УНИКС в гостях обыграл ЦСКА, матч завершился потасовкой

В матче лидеров Единой лиги казанский УНИКС в гостях обыграл ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 73:83 в пользу казанцев.
Обновлено в 14:28
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Обновлено в 13:05
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Авто

Toyota презентовала открытую версию минивэна HiAce в Австралии

Подразделение японского концерна Toyota в Австралии представило новую версию минивэна HiAce.
Обновлено в 08:21
Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Путешествия

Авиакомпания «Победа» занялась продажей туров

Обновлено в 09:32
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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