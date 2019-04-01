Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском 15:58
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Политика
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»
Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
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Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Политика
«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Путешествия
Авиакомпания «Победа» занялась продажей туров
Обновлено в 09:32
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Экономика
Названа самая прибыльная компания в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
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Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов
Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55