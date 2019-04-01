Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском 15:58

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВ14:33

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Sportbox.RU14:33

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ru14:23

«Он никуда не уйдет». Кажется, Гризманн снова останется в «Атлетико»

Sport24.ru15:30

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионат14:13

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспресс13:53

Президент «Атлетико»: «Гризманн останется в клубе. 1000%»

Sports.ru14:50
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Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
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Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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