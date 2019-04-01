Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет командуRT на русском 15:58

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионат14:13

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВ14:33

«Он никуда не уйдет». Кажется, Гризманн снова останется в «Атлетико»

Sport24.ru15:30

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ru14:23

Президент «Атлетико»: Тысяча шансов из тысячи, что Гризманн останется игроком «Атлетико»

Советский спорт18:59

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспресс13:53

Президент «Атлетико»: «Гризманн останется в клубе. 1000%»

Sports.ru14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Гаджеты

Опубликованы рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e

В сети Интернет были опубликованы рендеры грядущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e, анонс которого состоится 10 апреля 2019 года на презентации, посвященной новым продуктам южнокорейской марки Samsung.
Обновлено в 03:10
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его "идиотом".
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Росконтроль назвал худшую тушеную говядину

Эксперты заключают, что с рядом замечаний тестирование прошла говяжья тушенка торговых марок «Сохраним традиции» и «Добротный продукт», а остальные три бренда отправлены в черный список Росконтроля.
Обновлено в 09:39
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:44
Политика

В штабе Зеленского сообщили, что он готов к переговорам с Путиным и Трампом

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева лишилась двух колец с бриллиантами

Алена Водонаева расстроена внезапной пропажей двух дорогих колец с крупными бриллиантами.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

Обновлено в 16:31
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Политика

Зеленский уверенно лидирует после обработки 95% протоколов

Комик Владимир Зеленский удерживает первое место в президентской гонке на Украине по результатам обработки более 95% избирательных протоколов, сообщает ЦИК Украины 1 апреля на официальном сайте.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия

СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы

Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из минометов село Михайловка

ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Михайловка в пригороде Донецка.
Обновлено в 03:05
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено в 16:50
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Кино

Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая

Обновлено в 15:06
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Путин поручил пересмотреть требования к застройщикам

Владимир Путин поручил правительству оптимизировать требования к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета.
Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное