Футбол
Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»Матч ТВ 14:33
Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
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Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Технологии
Студенты с ограниченными возможностями на Кубани создают приложение о Солнечной системе
Студенты и школьники с ограниченными возможностями в Краснодарском крае на специальных курсах начали разрабатывать мобильное приложение для изучения солнечной системы с эффектом виртуальной и дополненной реальности, рассказал ТАСС в понедельник заведующий медиалабораторией АИСТ в Армавире Станислав Харьков.
Обновлено в 13:37
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Футбол
Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
Обновлено в 14:41
Политика
США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки С-400
США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки Анкарой С-400, пишет Рейтер со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Авто
Японский авторынок в марте упал на 6%
Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
Обновлено в 10:02
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Общество
Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России
Согласно подсчетам, в Санкт-Петербурге на 18 районов проживает 64 «лотерейных миллионера» и это самый большой показатель плотности победителей.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Системный сбой в США стал причиной отмены авиарейсов
Ошибка в компьютерной программе стала причиной задержки рейсов ряда крупных американских авикомпаний.
Обновлено в 10:33
Политика
ЦИК Украины обработал более 40% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,09% протоколов.
Обновлено в 00:15
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Политика
На Украине арестовали активы Коломойского
По ходатайству ГПУ Печерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, связанных прямо или косвенно с группой «Приват», которая принадлежит олигарху Коломойскому.
Обновлено в 14:40
Экономика
С 1 апреля в России выросли социальные пенсии
С начала апреля 2019 года социальные пенсии в России проиндексированы на 2%, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Путешествия
Авиакомпания «Победа» занялась продажей туров
Обновлено в 09:32
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Беркова купила для своей шестой свадьбы пять платьев за два миллиона
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собирается в шестой раз пойти под венец. Приготовления идут полным ходом.
Обновлено в 12:52
Экономика
Минфин предложил повысить НДС на сладкие напитки
Минфин предлагает правительству отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара, соответствующий документ направил замглавы ведомства Илья Трунин.
Обновлено в 07:26
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Финансы
Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля
В проекте долгосрочного прогноза, который Минфин опубликовал осенью прошлого года, министерство ожидало схожей динамики: 66,4 руб. за доллар, 71,1 и 73,9 руб. в каждый из следующих трех шестилетних периодов соответственно.
Обновлено в 10:18
ЖКХ
Беглов поручил отмыть Петербург к майским праздникам
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил отмыть дороги и тротуары Санкт-Петербурга до майских праздников.
Обновлено в 10:21