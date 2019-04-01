Футбол

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»Матч ТВ 14:33

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
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Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Матч ТВ14:33

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Sportbox.RU14:33

Президент «Атлетико»: «Нет ни малейшего шанса, что Гризманн покинет команду летом»

Спорт-Экспресс13:53

Президент «Атлетико»: «Гризманн на 1000 % останется с нами»

Soccer.ru14:23

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Чемпионат14:13

Президент «Атлетико»: «Нет никакого варианта ухода Гризманна из клуба летом»

Sport24.ru14:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
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Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
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Технологии

Студенты с ограниченными возможностями на Кубани создают приложение о Солнечной системе

Студенты и школьники с ограниченными возможностями в Краснодарском крае на специальных курсах начали разрабатывать мобильное приложение для изучения солнечной системы с эффектом виртуальной и дополненной реальности, рассказал ТАСС в понедельник заведующий медиалабораторией АИСТ в Армавире Станислав Харьков.
Обновлено в 13:37
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Футбол

Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею

Обновлено в 14:41
Политика

США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки С-400

США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки Анкарой С-400, пишет Рейтер со ссылкой на источники.
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Авто

Японский авторынок в марте упал на 6%

Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
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Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Общество

Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России

Согласно подсчетам, в Санкт-Петербурге на 18 районов проживает 64 «лотерейных миллионера» и это самый большой показатель плотности победителей.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Системный сбой в США стал причиной отмены авиарейсов

Ошибка в компьютерной программе стала причиной задержки рейсов ряда крупных американских авикомпаний.
Обновлено в 10:33
Политика

ЦИК Украины обработал более 40% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,09% протоколов.
Обновлено в 00:15
Авто

На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty

В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
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Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Политика

На Украине арестовали активы Коломойского

По ходатайству ГПУ Печерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, связанных прямо или косвенно с группой «Приват», которая принадлежит олигарху Коломойскому.
Обновлено в 14:40
Экономика

С 1 апреля в России выросли социальные пенсии

С начала апреля 2019 года социальные пенсии в России проиндексированы на 2%, сообщает ТАСС.
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Происшествия

При пожаре в гаражах на севере Москвы пострадали два человека

Обновлено в 14:04
Путешествия

Авиакомпания «Победа» занялась продажей туров

Обновлено в 09:32
Политика

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Политика

После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%

По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Беркова купила для своей шестой свадьбы пять платьев за два миллиона

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собирается в шестой раз пойти под венец. Приготовления идут полным ходом.
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Экономика

Минфин предложил повысить НДС на сладкие напитки

Минфин предлагает правительству отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара, соответствующий документ направил замглавы ведомства Илья Трунин.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Финансы

Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля

В проекте долгосрочного прогноза, который Минфин опубликовал осенью прошлого года, министерство ожидало схожей динамики: 66,4 руб. за доллар, 71,1 и 73,9 руб. в каждый из следующих трех шестилетних периодов соответственно.
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ЖКХ

Беглов поручил отмыть Петербург к майским праздникам

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил отмыть дороги и тротуары Санкт-Петербурга до майских праздников.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Энрике Сересо
Испанский продюсер
Испанский кинопродюсер, президент мадридского «Атлетико», футбольного клуба Испанской лиги с 2002 года.
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