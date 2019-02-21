Президент «Атлетико»: «Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз»Спорт-Экспресс 09:15

Напомним, что 34-летний португалец в игре с "Атлетико" показывал трибунам пять пальцев, символизирующих пять побед в Лиге чемпионов. После встречи Роналду также напомнил, что "матрасники" ни разу в своей истории не завоевывали главный трофей еврокубков.

Президент «Атлетико»: «Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз»

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