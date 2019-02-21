Футбол

Президент «Атлетико»: «Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз»Спорт-Экспресс 09:15

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал поведение форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), сообщает Sport.es, ссылаясь на Radio CRC.
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