Экономика

Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК 10:22

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Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Аргентинский государственный и политический деятель. Президент Аргентины с 10 декабря 2015 года. В прошлом был депутатом Нижней палаты аргентинского парламента, мэром Буэнос-Айреса.
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