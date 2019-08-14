Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Технологии
Замок в смартфоне
Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта.
Обновлено в 14:42
Политика
Бывший император Японии отказался посетить храм Ясукуни
13 августа стало известно, что синтоистский храм Ясукуни, рассматриваемый соседними с Японией странами как символ японского милитаризма, направлял приглашение уже бывшему императору Японии Акихито, чтобы тот посетил храм и отпраздновал 150-ю годовщину его основания.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Вылизавшая тарелку Бузова объяснилась за сравнение с блокадницей
Ранее 13 августа Бузова подверглась критике в Instagram за видео, на котором она вылизывает тарелку после еды и называет себя блокадницей.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Политика
Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь
Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.
Обновлено в 18:02
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Общество
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю
На июньской Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в будущем.
Обновлено 12 августа в 13:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено в 07:27
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Футбол
Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Культура
Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Обновлено в 16:51
Культура
В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»
Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено в 14:23
Политика
США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, смягчающие меры по реализации Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений.
Обновлено в 12:06
Футбол
Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» на фанатской трибуне
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин будет болеть за свою команду в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом" на фанатской трибуне, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга
Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.
Обновлено в 20:55
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В Москве арестовали участника незаконных акций Котова
Обновлено в 09:46
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
Обновлено в 03:45
Политика
Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:18