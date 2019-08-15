Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено в 23:29
Финансы
Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке
Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено в 08:46
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено в 22:38
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалять видео с шуткой про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалить скандальное видео, в котором она сравнила себя с блокадницей.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Происшествия
Стрелок в Филадельфии может удерживать заложников
Мужчина, открывший в среду огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, может удерживать заложников.
Обновлено в 20:35
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Политика
Жириновский сравнил Зеленского с Путиным
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 23:40
Кино
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено в 04:18
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено в 17:01
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе
В июне этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил возможность перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Экономика
«Траст» сдает склады
В октябре банк «Траст» выставит на торги два оптово-распределительных комплекса (ОРЦ) в Подмосковье «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м. Найти покупателей будет сложно: формат ОРЦ не пользуется спросом.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Представлена трехмерная приборная панель для автомобилей
Компания Bosch представила трёхмерную приборную панель, которая позволяет считывать всю информацию без каких-либо дополнительных устройств.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Учёные: здоровье суставов зависит от секса
На выздоровление больных суставов благотворно влияют интимные отношения, сообщили учёные из университета Филадельфии (США).
Обновлено в 23:32
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено в 19:07
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье, передают агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 23:42