Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя блокадницей
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской
В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет
Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking
Презентация нового сервиса, среди разработчиков которого числятся «Яндекс» и Booking, запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна
Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 20:43
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа
В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Кино
Выпущена вдохновленная «Звездными войнами» серия кукол Барби
Американская компания Mattel выпустила тематическую серию Барби. Внешний вид кукол стилизован под определенных персонажей.
Обновлено в 21:29
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Авто
BMW показала гибридный BMW 330e
Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Топ-5 слухов про Тома Круза
Известному герою-любовнику приписывают романы с молодыми актрисами, но он опровергает любые слухи.
Обновлено в 22:00
Игры
Появился трейлер новой Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts опубликовала на YouTube-канале первый трейлер новой части Need for Speed Heat.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Экономика
«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы
"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47
Кино
«Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде»
Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.
Обновлено в 13:12