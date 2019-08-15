Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.

Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин

Происшествия Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.

Общество Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя блокадницей Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.

Происшествия В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Интернет Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking Презентация нового сервиса, среди разработчиков которого числятся «Яндекс» и Booking, запланирована на октябрь 2019 года.

Здоровье Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.

Происшествия Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Происшествия В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Кабмин Украины отказался уволить Кличко Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Кино Выпущена вдохновленная «Звездными войнами» серия кукол Барби Американская компания Mattel выпустила тематическую серию Барби. Внешний вид кукол стилизован под определенных персонажей.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Авто BMW показала гибридный BMW 330e Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Топ-5 слухов про Тома Круза Известному герою-любовнику приписывают романы с молодыми актрисами, но он опровергает любые слухи.

Игры Появился трейлер новой Need for Speed Heat Компания Electronic Arts опубликовала на YouTube-канале первый трейлер новой части Need for Speed Heat.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Экономика «Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы "Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.