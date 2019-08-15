Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК вчера в 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Экономика
Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона
В сетях 4G есть дополнительная надстройка для узкополосной передачи данных от устройств интернета вещей – NB-IoT.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Министр природных ресурсов и экологии: «Если за лесом не ухаживать, упавшее дерево рано или поздно превратится в порох»
Министр отвечал на вопросы с ходу, он не просил прислать не то что вопросы, но даже темы интервью.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Политика
США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа
Над созданием нового контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины Киев работает совместно с Вашингтоном и Варшавой, сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Елена Зеркаль в интервью «BBC News Украина».
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Российский рынок труда потерял почти полмиллиона предпенсионеров
По информации Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, а с «молодыми» пенсионерами – 129 тысяч.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Эксперты назвали несовместимые лекарственные препараты
Занимаясь самолечением, люди нередко принимают абсолютно несовместимые лекарственные препараты, нанося серьёзный вред организму.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Авто
Создавать гиперкары Koenigsegg будет россиянин
Шведская компания Koenigsegg назначила шеф-дизайнером россиянина.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
ДТП в Приморье: один человек погиб, еще двое попали в реанимацию
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Американские A-10 оснастили новым крылом
Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе
Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
Обновлено в 01:36