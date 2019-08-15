Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК вчера в 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено вчера в 15:43
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.
Обновлено в 00:26
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Стали известны названия новых смартфонов iPhone 2019
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на проверенные источники рассказал, что новые смартфоны получат название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R и это будут преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR соответственно.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Более половины российских авто могут попасть под запрет по старости
Обновлено вчера в 07:56
Гаджеты
HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Собору Парижской Богоматери грозит обрушение
Собору Парижской Богоматери грозит обрушение, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры Франции.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Технологии
В Москве началось тестирование сетей связи 5G
В Москве стартовало тестирование систем связи пятого поколения на частотах от 26,5 до 29,5 гигагерца (диапазон n257).
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» в серии пенальти в матче за трофей.
Обновлено вчера в 18:57
Киберспорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн
Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Обновлено в 00:19
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:05
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03