Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензинРБК вчера в 10:22
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье
В результате вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 10 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.
Обновлено 13 августа в 01:19
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Экономика
Квартальная прибыль Tencent выросла на 35%, до $3,4 млрд
Китайская интернет-компания Tencent Holdings представила финансовые результаты (.pdf) за второй квартал: ее чистая прибыль выросла на 35%, до 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд).
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Хоккей
«Тампа» обменяла форварда Адама Эрни в «Детройт» на драфт-пик
«Тампа-Бэй» обменяла нападающего Адама Эрни в «Детройт Ред Уингз», информирует официальный сайт «молний».
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку
Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.
Обновлено вчера в 20:06
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала свой огород в Болгарии
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
Обновлено в 02:42
Политика
Лидер «Ночных волков» высоко оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
10 августа Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал» на организованное «Ночными волками» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту
Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для предотвращения размещения оружия в космосе и гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено вчера в 19:06
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Озвучен наиболее вероятный сценарий удара тайфуна «Кроса» по Приморью
Синоптики озвучили наиболее вероятный сценарий удара тайфуна "Кроса" по Приморью.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10